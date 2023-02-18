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قناة النهار

أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد

بقلم قناة النهار
أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد
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أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد

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رابط دائم : https://nhar.tv/RTsvQ
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