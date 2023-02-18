قناة النهار أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد بقلم قناة النهار نشر في 18 فيفري 2023 - 10:32 شارك غرِّد أرسل 72 0 أجواء مستقرة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا بوسط البلاد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RTsvQ اقرأ أيضا ياسمين عماري : عائلتي هي كل شيئ في حياتي قناة النهار 13 فيفري مجيد بوقرة: الشعب يريد "الكحلوشة" ونطلب منهم يكونوا معانا في النهائي حتى الدقيقة الأخيرة قناة النهار 31 جانفي رئيس الجمهورية يأمر بإرسال 3 طائرات لسوريا تحتوي على 70 طنا من المواد الغذائية الأدوية و الأفرشة قناة النهار 12 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي ينتفض.. "خلصوا الشباب لي وظفتوهم في عمليات الإحصاء قناة النهار 12 فيفري أسعار جنونية للخضر تشهدها مختلف الأسواق بولاية قسنطينة قناة النهار 12 فيفري سوريا: هذه هي كواليس قاعة العمليات لفرقة البحث والإنقاذ لأعوان الحماية المدنية الجزائرية بحلب قناة النهار 10 فيفري الحماية المدنية العائدة من تركيا : العون الجزائري مكوّن و جاهز للعمل في أي مكان قناة النهار 16 فيفري لحظات بعد العثور على الطفل ..النهار حاضرة وترصد فرحة عائلته والمواطنين قناة النهار 29 جانفي رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" يستقبل سفير باكستان المنتهية مهامه بالجزائر قناة النهار 09 فيفري إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق قناة النهار 30 جانفي