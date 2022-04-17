أجواء مستقرة وحارة.. أمطار وثلوج بداية من الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مستقرة وصافية على المناطق الشمالية مع ارتفاع في درجات الحرارة. غير أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من يوم الأربعاء. بسبب قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج. مع تراجع محسوس في درجات الحرارة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي طويلة المدى، تبين أن الأجواء ستبقى مشمسة وصافية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الثلاثاء. مع خلايا رعدية أقصى الجنوب الشرقي. أين سيتم تسجيل إرتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد. لتصل إلى 28 درجة على الولايات الغربية. و 25 درجة على الولايات الوسطى. و20 درجة على المناطق الشرقية.

كما ستكون الأجواء يومي الإثنين والثلاثاء ربيعية مشمسة وصافية مع ارتفاع محسوس في درجات الحرارة الى غاية يوم الثلاثاء. أين ستتراوح درجات الحرارة من 28 الى 30 درجة على المناطق الغربية والوسطى. ومن 25 درجة إلى 28 درجة على المناطق الشرقية وتصل إلى 40 درجة بالجنوب.

وكشفت ذات التوقعات، أنه وبداية من يوم الأربعاء المقبل ستتغير الوضعية الجوية على الولايات الشمالية للوطن، بسبب قدوم إضطراب جوي محمّل بأمطار رعدية معتبرة وثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن.

أين ستخص الأمطار صبيحة الأربعاء الولايات الغربية على غرار تلمسان، معسكر، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف، تيارت، لتنتقل خلال الظهيرة إلى المناطق الوسطى على غرار الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، البويرة، الجلفة. كما ستنتقل إلى المناطق الشرقية خلال أمسية يوم الأربعاء.

وأضافت ذات التوقعات، أن الأجواء غير المستقرة والأمطار ستستمر يومي الخميس والجمعة على كافة الولايات الشمالية للوطن. مع تساقط للثلوج أمسية الأربعاء على المناطق الداخلية.

وستشهد الولايات الشمالية أجواء باردة بداية من يوم الأربعاء مع إنخفاض محسوس في درجات الحرارة، أين ستتراوح مابين 8 الى 22 درجة على اغلب المناطق الشمالية.