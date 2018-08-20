أجواء مستقرة ودرجات حرارة لطيفة يومي العيد

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواءا مستقرة ودرجات حرارة لطيفة مع بعض الأمطار على الولايات الداخلية يومي العيد.

وقال بن سليمان يوسف مهندس دولة في التنبؤات الجوية، أن الأجواء ستكون مستقرة يومي العيد على الولايات الشمالية والجنوبية.

باستثناء بعض السحب التي تخص الهضاب العليا والمناطق الداخلية والأوراس، بالإضافة إلى الخط الرابط بين النعامة والبيض.

وصولا إلى الجلفة أين ستتساقط بعض الامطار تكون معتبرة أول أيام العيد.

أما بالجنوب فتبقى الأجواء من مغشاة إلى غائمة نسبيا بالجنوب الغربي وشمال الصحراء مع خلايا رعدية ممطرة ببشار.

في حين تبقى صافية بباقي المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة تتراوح من 27 إلى 32 درجة على الولايات الشمالية وتصل إلى 37 درجة بمعسكر، الشلف، وغليزان.

وتتراوح من 35 إلى 42 درجة بالولايات الجنوبية.