قناة النهار أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 10:24 meteo شارك غرِّد أرسل 83 0 أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CGKNl اقرأ أيضا زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم قناة النهار 12 ديسمبر "وزير السكن لمواطن :" مزال كاين الرجال في البلاد قناة النهار 29 نوفمبر الشيخ النوي: أمن بوسعادة يحبط محاولة تهريب المهلوسات داخل المطارح.. "لازملهم المؤبد" قناة النهار 29 نوفمبر سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر والي وهران يهدي 20 عمرة للطلبة المتفوقين في الجامعات الجزائرية 10 منهم تفوقوا بمسابقة حفظ كتاب الله قناة النهار 26 نوفمبر صحة: إستعمال المفرط و العشوائي للمكملات الغذائية .. أي أخطار قد ينجم عنها قناة النهار 10 ديسمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر إنطلاق إحتفالات الديوان والقرقابو بولاية تيميمون قناة النهار 10 ديسمبر يحيى طبيش : من الغباء تصديق كل ما أضعه في الستوريات قناة النهار 24 نوفمبر