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قناة النهار

أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق

بقلم قناة النهار
أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق
meteo
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أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق

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رابط دائم : https://nhar.tv/CGKNl
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