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قناة النهار

أجواء مستقرة وصافية على أغلب المناطق ..

بقلم النهار أونلاين
أجواء مستقرة وصافية على أغلب المناطق ..
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أجواء مستقرة وصافية على أغلب المناطق ..

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رابط دائم : https://nhar.tv/m70sH
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