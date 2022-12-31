قناة النهار أجواء مستقرّة إلى غاية نهاية الأسبوع بقلم قناة النهار نشر في 31 ديسمبر 2022 - 10:23 meteo شارك غرِّد أرسل 50 0 أجواء مستقرّة إلى غاية نهاية الأسبوع إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WY4eV اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يفضـ.ـح المقاولين الذين يكسرون الاسعار تكاليف الإنجاز.. شاهد قناة النهار 20 ديسمبر الغموض يخيم على أسواق السيارات المستعملة في آخر أنفاس سنة 2022 قناة النهار 24 ديسمبر درجات حرارة منخفضة على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 27 ديسمبر رئيس الجمهورية: أغلب الدول الأوروبية ستساعدنا على إسترجاع الأموال منها فنادق 5نجوم قناة النهار 22 ديسمبر طالع هابط: سكنات المدينة الجديدة سيدي عبد الله تغرق في مياه الصرف الصحي والمسؤول في خبر كان قناة النهار 25 ديسمبر ببساطة هاوليك الحل : علاش تعاود تصرالي هاذي الحاجة في كل مرة؟ قناة النهار 13 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر الأغواط : الزوايا الصوفية..إجتهاد وجهد في نشر تعاليم القرآن والدين قناة النهار 20 ديسمبر رئيس الجمهورية: تحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط إلتزام من إلتزاماتي قناة النهار 22 ديسمبر