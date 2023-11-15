أجواء مشمسة على أغلب ولايات الوطن غدا الخميس

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تسجيل أجواء مشمسة يوم غد الخميس، على معظم ولايات الوطن.

وحسب المصدر نفسه، فإن الطقس سيكون مشمس بالمناطق الشمالية من الوطن، فيما تصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

وتتراوح درجة الحرارة بالمناطق الساحلية بين 23 و 26، أما المناطق الداخلية ستسجل درجات حرارة بين بين 19 و 27.

وبخصوص الولايات الجنوبية، تتوقع ذات المصادر تسجيل طقس مشمس، مع تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 25 و 34 درجة.

أما عن الرياح ستكون رياح تصل إلى 40 كلم/سا بالجنوب الجزائري.