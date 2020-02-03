أجواء مشمسة على معظم التراب الوطني

توقعت الأرصاد الجوية، بالمناطق الشمالية، أجواء صافية، باستثناء بعض الضباب الذي يميز السهوب الداخلية والهضاب العليا خلال الصبيحة.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا على العموم.

أما على السواحل الشرقية، تكون ذات اتجاه غربي بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا

والمناطق الجنوبية، ذكر الديوان، أنها ستشهد أجواء صافية على العموم.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، شمال الصحراء والواحات.

ورياح من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على باقي المناطق الجنوبية.

وتصل أحيانا من 30 إلى 40 كم/سا على الصحراء الوسطى، تندوف وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي مع بعض التطاير للرمال.

وتتراوح الحرارة، ما بين 19 إلى 24 درجة بالسواحل، و17 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية، و22 إلى 32 درجة بالجنوب.