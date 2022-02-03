أجواء مشمسة وارتفاع درجات الحرارة بهذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مشمسة وصافية على كل ولايات الوطن بعد انقشاع الضباب في الصبيحة. مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء المرتقبة من يوم الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل، ستكون من مغشاة في الصبيحة بسحب سفلى وبعض الضباب على المناطق الداخلية إلى صافية على العموم ومشمسة خلال الظهيرة مع أجواء دافئة.

أما الأجواء على الولايات الجنوبية فستكون مغشاة على ولارية تندوف ببعض السحب. فيما ستبقى صافية على باقي المناطق الجنوبية طيلة اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس سترتفع قليلا عن معدلها الفصلي، لتتراوح مابين 20 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 15 إلى 24 درجة على المناطق الداخلية. وما بين 18 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية.

وحسب النماذج الرقمية طويلة المدى. فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن التوقعات طويلة المدى تشير إلىتمركز مرتفع في الضغط الجوي على المناطق الشمالية للوطن. بعد أن توقعت تساقط الأمطار. كما أوضحت المصلحة ذاتها، أن الأجواء ستكون مستقرة، وصافية تماما في المناطق الشمالية والجنوبية إلى غاية 11 فيفري.

وأضافت، مصالح الأرصاد الجوية، أن النماذج الرقمية، أشارت إلى أن الأسبوع الأول من شهر فيفري سيكون جافا وستكون وضعية جوية غير عادية. كما سجل الديوان الوطني للأرصاد الجوية، درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 25 درجة خلال الظهيرة.

وأشارت ذات المصالح، أن مرتفع للضغط حال دون مرور منخفض للضغط وتسرب هواء بارد يؤدي إلى تغير في الوضعية الجوية وتساقط الأمطار إلى غاية 11 فيفري المقبل. كما أن الرياح ستكون من ضعيفة إلى متوسطة تتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كلم في الساعة مع بحر من هادئ إلى قليل الإضطراب.