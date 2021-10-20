أجواء مشمسة وارتفاع درجات الحرارة على الولايات الشمالية

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على الولايات الشمالية للوطن اليوم الأربعاء، من مغشاة خلال الصبيحة إلى مشمسة وصافية على العموم مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم ستكون مشمسة وصافية على العموم بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة. في حين ستعرف الولايات الجنوبية للوطن سحب كثيفة محملة بأمطار جد معتبرة على ولايات تمنراست، جانت، وإليزي. مع هبوب رياح قوية محليا قد تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا تؤدي الى تطاير للرمال ورداءة في الرؤية.

درجات الحرارة تتراوح مابين 23 إلى 32 درجة على المناطق الشمالية. ومن 30 إلى 40 درجة على الجنوب.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp