أجواء مشمسة وارتفاع في درجات الحرارة ثاني أيام رمضان

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية صافية على العموم باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز السواحل خلال الصبيحة خاصة على المناطق الغربية.

بداية من الظهيرة تشكل بعض السحب على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

الرياح متغيرة الإتجاه وضعيفة على السواحل الغربية والوسطى تتراوح ما بين 15 إلى 30 كلم/سا.

بينما على المناطق الجنوبية فالأجواء صافية باستثناء بعض السحب التي ستشهدها بشار، شمال الصحراء، الهقار والتاسيلي.

الرياح تكون من متغيرة الإتجاه على الجنوب الغربي وشمال الصحراء تصل سرعتها إلى 40 كلم/سا.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح ما بين 22 إلى 29 درجة على المناطق الساحلية،

وما بين 23 إلى 32 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 32 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.