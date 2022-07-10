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قناة النهار

أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام “عيد الأضحى” المبارك ..

بقلم قناة النهار
أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام “عيد الأضحى” المبارك ..
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أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام “عيد الأضحى” المبارك ..

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