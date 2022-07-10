قناة النهار أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام “عيد الأضحى” المبارك .. بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2022 - 05:52 شارك غرِّد أرسل 29 0 أجواء مشمسة وحرارة لطيفة ثاني أيام “عيد الأضحى” المبارك .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Jyxvj اقرأ أيضا الطفل ماثيو هيل: تشرفت كثيرا بإستقبال رئيس الجمهورية وحلمي أن أصبح سفير أمريكا بالجزائر قناة النهار 27 جوان الوفد الإيطالي يحط الرحال بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان وزير الشباب والرياضة التونسي يكشف خفايا العلاقة مع الجزائر.. وهذه حقيقة المونديال قناة النهار 28 جوان اللغة الانجليزية في الإبتدائي.. مستقبل الأجيال القادمة في شتى المجالات قناة النهار 02 جويلية طيب معانا : وصفات متنوعة لتحضير المخ الغنمي و سلطة فواكه بالموخيتو قناة النهار 04 جويلية صريح جدا: هل يـ.ضرب الرجل الجزائري زوجته؟ قناة النهار 20 جوان حجاج بيت الله ينفرون إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى قناة النهار 09 جويلية غليزان: الزراعات المنزلية ..سكان بلدية مديونة بشعار لنستهلك مما تزرع ايدينا قناة النهار 04 جويلية نحس روحي فاشلة في كلش ونخاف من رأي الآخرين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 19 جوان الشيخ النوي: إستعراض عسكري ضخم في عيد الإستقلال.. الجيش جيشنا والعتاد عتادنا قناة النهار 07 جويلية