أجواء مشمسة ودرجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية
كشفت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم الخميس ستكون مغشاة في الصبيحة وصافية خلال الظهيرة مع حرارة مرتفعة.
وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون صافية على العموم. باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السواحل خلال الصبيحة. كما ستكون الأجواء مغشاة في الصبيحة على المناطق الداخلية وباردة لينقشع الضباب والحب السفلى خلال الظهيرة لتصبح الأجواء مشمسة ودافئة .
أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء مغشاة جزئيا على الهقار والطاسيلي. في حين تشهد باقي المناطق
صفاء تام وأجواء مشمسة.
درجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم الخميس ستتراوح ما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 22 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.
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ارتفاع قياسي في درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع
كشفت النماذج الرقمية للأرصاد الجوية عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة آخر أسبوع من شهر ديسمبر.
وستكون الأجواء مشمسة وصافية على العموم بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى خلال الصبيحة.
وستتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الشمالية، أما على المناطق الداخلية قستتجاوز 25 درجة مئوية.
رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا وأمواج تصل إلى 3 أمتار
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا مع بحر عائج يؤدي إلى علو في الأمواج.
وحسب نشرية لذات المصالح، فإن سرعة الرياح ستتعدى 60 كلم/ سا مما يؤدي إلى بحر هائج وعلو أمواج يصل إلى 3 أمتار
كما ستخص الرياح سواحل القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. بالإضافة كذلك إلى بوهارون، تنس، مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات، ومرسى بن مهيدي.