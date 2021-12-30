أجواء مشمسة ودرجات حرارة مرتفعة على المناطق الشمالية

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم الخميس ستكون مغشاة في الصبيحة وصافية خلال الظهيرة مع حرارة مرتفعة.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء ستكون صافية على العموم. باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السواحل خلال الصبيحة. كما ستكون الأجواء مغشاة في الصبيحة على المناطق الداخلية وباردة لينقشع الضباب والحب السفلى خلال الظهيرة لتصبح الأجواء مشمسة ودافئة .

أما على المناطق الجنوبية، فالأجواء مغشاة جزئيا على الهقار والطاسيلي. في حين تشهد باقي المناطق

صفاء تام وأجواء مشمسة.

درجات الحرارة المرتقبة لنهار اليوم الخميس ستتراوح ما بين 18 إلى 25 درجة على المناطق الساحلية. وما بين 16 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 22 إلى 31 درجة على المناطق الجنوبية.

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