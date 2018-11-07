أجواء مشمسة وصافية بكل ولايات الوطن اليوم

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواءا مستقرة وصافية مع درجات حرارة معتدلة، في حين تبقى الأجواء من مغشاة إلى صافية بالجنوب.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء صافية على العموم على المناطق الغربية والوسطى.

والرياح من ضعيفة إلى معتدلة جنوبية غربية على المناطق الغربية وضعيفة ومتغيرة الإتجاه على المناطق الوسطى.

بينما على المناطق الشرقية، فالأجواء مغشاة ببعض السحب السفلى خلال الصبيحة، خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

لتتحسن الأجواء وتصبح صافية طيلة النهار، والرياح ضعيفة ومتغيرة الإتجاه.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، وصافية بباقي المناطق.

الرياح من ضعيفة إلى معتدلة من شرقية إلى شمالية شرقية على الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية.

درجات الحرارة تتراوح من 19 إلى 23 درجة على السواحل، ومن 16 إلى 23 درجة على المناطق الداخلية.

في حين تتراوح من 21 درجة إلى 38 درجة مئوية بالجنوب.