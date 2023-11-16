أجواء مشمسة وصافية غدا الجمعة

ستبقى الوضعية الجوية مشمسة ومستقرة طيلة نهار الغد الجمعة على الولايات الشمالية للوطن. مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب النشرة اليومية للأرصاد الجوية تشير إلى أن الأجواء ستكون مشمسة على المناطق الشمالية للوطن مع رياح تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا. كما ستبقى مشمسة أيصا على المناطق الجنوبية مع رياح تصل إلى 40 كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.

درجات الحرارة تتراوح بين 23 و27 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 22 و 26 درجة بالمناطق الداخلية. وكذا مابين 25 و 34 درجة بالمناطق الجنوبية.