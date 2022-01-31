أجواء مشمسة وصافية.. وتشكل الجليد بهذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مشمسة وصافية مع تشكل الجليد على المناطق الداخلية.

وحسب توقعات ذات المصالح، فإن الأجواء على المناطق الشمالية، ستكون صافية على العموم، باستثناء الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة، مع تشكل الجليد على المناطق الداخلية الشرقية ومنطقة الأوراس. لتتلبد السماء تدريجيا خلال الليل على المناطق الساحلية، مع احتمال تساقط بعض الأمطار.

بينما على المناطق الجنوبية فالأجواء من مغشاة إلى غائمة على منطقة تندوف، مع تساقط بعض

الأمطار المتفرقة. كما ستكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق

أما عن درجات الحرارة المرتقبة، فتتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء لطيفة، لتتراوح مابين 17 إلى 20 درجة على المناطق الساحلية، ومابين 13 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية. كما ستتراوح مابين 18 إلى 30 درجة على المناطق الجنوبية.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار وثلوج على الولايات الوسطى والشرقية غدا الثلاثاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فتبين قدوم إضطراب جوي من متوسط إلى نشيط الفعالية، يكون محمل بأمطار متفرقة تكون أحيانا غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى غدا الثلاثاء. كما سيخص تساقط الأمطار ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، سكيكدة، عنابة، الطارف، جيجل، سوق اهراس، قسنطينة، سطيف، البويرة. والبليدة.

كما سيكون الإضطراب الجوي محمل بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر. على غرار مرتفعات باتنة وخنشلة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فستكون منخفضة وباردة، لتتراوح من -2 الى 0 درجة على المناطق الداخلية. ومن 0 الى 4 درجة على السواحل، ومن 0 إلى 7 درجة على الجنوب.

في حين درجات الحرارة القصوى، ستتراوح مابين 20 و24 درجة على الولايات الشمالية، كما ستتراوح مابين 14 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية. ومابين 20 إلى 28 درجة بالجنوب.