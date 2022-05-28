قناة النهار أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022 بقلم قناة النهار نشر في 28 ماي 2022 - 06:06 شارك غرِّد أرسل 67 0 أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/cNOAU اقرأ أيضا النهار ترندينغ: الثعابين تغزو الشوارع وولاية مستغانم تبتكر فكرة للتخفيف عن المواطنين من حرارة الشمس قناة النهار 25 ماي قالمة : ضياع المحصول خلال الحصاد..أسباب عديدة و حلول بسيطة قناة النهار 24 ماي صريح جدا: ما السبب وراء إرتفاع الأسعار وإنخفاضها؟ قناة النهار 15 ماي وزير النقل : خط الترامواي المؤدي للمطارسيمكن نقل 30 ألف مسافر في الساعة قناة النهار 23 ماي الرئيس التركي أردوغان يستقبل الرئيس تبون بالمجمع الرئاسي قناة النهار 16 ماي فاسألوا: فضل التوكل على الله قناة النهار 20 ماي فيض الروح: الصحبة الصالحة طريق للجنة قناة النهار 13 ماي انتخاب ابتسام حملاوي رئيسة للهلال الاحمر الجزائري الوطني 12 ماي صور حصرية من كواليس أغنية سولكينغ الجديدة "aşkım" مع الفنان التركي "reynmen" قناة النهار 13 ماي مرتي تضـرب الدراري بزاف حتى ولاو يخافو يقعدو معاها..كيفاش ندير معاها؟ قناة النهار 22 ماي