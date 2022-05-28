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قناة النهار

أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022

بقلم قناة النهار
أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022
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أجواء مشمسة وصافية 🌞.. طقس السبت 28 ماي 2022

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رابط دائم : https://nhar.tv/cNOAU
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