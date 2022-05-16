قناة النهار أجواء مشمسة ومستقرة.. طقس الإثنين 16 ماي 2022 بقلم قناة النهار نشر في 16 ماي 2022 - 08:13 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 14 0 أجواء مشمسة ومستقرة.. طقس الإثنين 16 ماي 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/DdGoD اقرأ أيضا برنامج "Toutes Options": أسعار السيارات المستعملة بسوق بوقرة لهذا الاسبوع قناة النهار 15 ماي سعيدة نغزة: رئيس الجمهورية عندو النية الخالصة لخدمة البلاد و كاين ناس راهي تكسر فالبرنامج تاعو قناة النهار 10 ماي خفيف ظريف: غريبية بذوق الشكولاطة قناة النهار 29 أفريل وزير العمل يكشف تفاصيل جديدة للموظف الراغب في إنشاء مشروع خاص به قناة النهار 09 ماي الطاكسي المربوح / المشاركين تاع اليوم كانوا قادرين يربحو أكثر من 8000دج .. فيها بركة قناة النهار 26 أفريل رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان قناة النهار 09 ماي أصحاب الأمراض النادرة.. سوء التشخيص وغياب العلاج يضاعف المعاناة قناة النهار 05 ماي طبيبكم / داء السكري وعلاقته بالصيام قناة النهار 28 أفريل تحسن في الوضعية الجوية بداية من السبت قناة النهار 29 أفريل بعد نداء إستغاثة.. وزير الصحة يأمر بنقل الطفل زبير إلى مستشفى نفيسة حمود قناة النهار 07 ماي