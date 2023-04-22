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قناة النهار

أجواء مشمسة ومستقرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

بقلم قناة النهار
أجواء مشمسة ومستقرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك
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أجواء مشمسة ومستقرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

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