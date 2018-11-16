أجواء مغشاة وأمطار خفيفة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأحد

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أجواء مغشاة وأمطار خفيفة على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الأحد
بقلم أمينة داودي

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من صافية إلى مغشاة بسحب كثيفة تكون محملة بأمطار على الولايات الداخلية خاصة.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة للأيام القادمة ستكون مغشاة بسحب سفلى.

تكون كثيفة أحيانا على السواحل الغربية والوسطى تعطي بعض الأمطار، خاصة الهضاب العليا والأوراس.

لتبقى الأجواء مغشاة وممطرة بالجنوب الغربي الصحراء الوسطى والواحات.

درجات الحرارة تتراوح من 16 إلى 22 درجة على الولايات الشمالية ومن 25 إلى 35 درجة بالولايات الجنوبية.


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