أجواء مغشاة وأمطار رعدية غدا السبت بهذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، إلى أن الأجواء ستكون مشمسة على المناطق الساحلية. مع تسجيل طقس حار على المناطق الجنوبية.

كما تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، الى تساقط امطار رعدية على المناطق الداخلية. مع أجواء مغشاة جزئيا على المناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 26و31درجة بالمناطق الساحلية، بين 29و39 درجة بالمناطق الداخلية. وبين 38و49درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح تصل إلى 40كلم/سا على المناطق الشمالية وعلى الجنوب مع تطاير الرمال.