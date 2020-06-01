أجواء مغشاة وأمطار على معظم التراب الوطني

ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستعرف أجواء صافية على العموم.

وخلال الظهيرة، ترتقب تشكل بعض السحب على المرتفعات الداخلية و الهضاب العليا.

والرياح تكون متغيرة الاتجاه وضعيفة خلال الصبيحة، لتميل من شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

ويتوقع الديوان بالمناطق الوسطى، سحب عابرة محملة ببعض الأمطار الرعدية، خاصة نحو الجهة الوسطى الشرقية، لتتحسن الأجواء أواخر النهار.

والرياح تكون غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا قرب السواحل، لتميل إلى شرقية أواخر النهار.

على المناطق الداخلية والهضاب العليا سجلت رياح من متغيرة الاتجاه إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا.

وافادت المصلحة، أن المناطق الشرقية، ستشهد أجواء مغشاة غالبا مع تساقط بعض الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء تدريجيا قرب السواحل خلال الظهيرة.

وأمطار غزيرة محتملة على الهضاب العليا و منطقة الاوراس، تكون محملة بحبات البرد.

والرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا قرب السواحل، لتميل تدريجيا إلى شمالية غربية بداية من الظهيرة.

وتكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كم/سا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الاوراس.

وذكرت نشرية، مصالح الديوان، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على جل المناطق الجنوبية، باستثناء بعض السحب العابرة على منطقة الواحات.

وأواخر النهار ستعرف تشكل خلايا رعدية على الجنوب الغربي للوطن، وعلى الهقار والطاسيلي نحو الصحراء الشرقية.

والرياح تكون جنوبية غربية بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن مع تطاير للرمال.

ورياح شمالية غربية بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات، الصحراء الوسطى والصحراء الشرقية.

وتتراوح درجات الحرارة، ما بين 24 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية.

وما بين 26 إلى 36 درجة على المناطق الداخلية، وسجلت مقاييس ما بين 33 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.