أجواء مغشاة وأمطار مرتقبة غدا الأربعاء

ستشهد الولايات الشمالية للوطن غدا الأربعاء أجواء من مغشاة إلى غائمة نسبيا مع تساقط أمطار متفرقة ورياح قوية نسبيا.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة في الصبيحة لتصبح صافية على العموم.

وتتوقع ذات المصالح، أن تكون الأجواء على المناطق الداخلية والهضاب العليا، غائمة بداية من الظهيرة، مع تساقط للأمطار مساءا.

أما فيما يخص الرياح فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كلم/سا، قرب السواحل.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الوسطى والشرقية ستكون مغشاة لتتلبد السماء تدريجيا، وتتساقط الأمطار ليلا.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء صافية باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء ومنطقة الواحات الأجواء فيها مغشاة.

وأعلن الديوان أن الأجواء بأقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي تكون مغشاة جزئيا، لتتحول إلى غائمة مع تساقط أمطار غزيرة.

كما ستتشكل خلايا رعدية، تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، هذه الأمطار تكون غزيرة محليا.