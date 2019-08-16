أجواء مغشاة وارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية مغشاة نسبيا في الصبيحة لتصبح صافية على العموم.

وأضافت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس، ستبقى من مغشاة إلى غائمة مرفوقة بأمطار.

أما الرياح فتكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 30 كلم/سا، قرب السواحل.

وأشار الديوان، أن الأجواء على المناطق الجنوبية مغشاة جزئيا خاصة على الجنوب الغربي للوطن نحو شمال الصحراء.

بينما على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي، سماء من مغشاة إلى غائمة، مع تساقط أمطار معتبرة خاصة نحو أقصى الجنوب.

في حين الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم/سا مع تطاير للرمال.

وأعلنت ذات المصالح، أن درجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 38 درجة على المناطق الساحلية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 41 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 47 درجة على المناطق الجنوبية.