أجواء مغشاة وتراجع طفيف في درجات الحرارة

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى صافية بعد انقشاع ضباب الصبيحة مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة على السواحل الوسطى والشرقية خلال الصبيحة، لتصبح صافية على العموم.

بينما على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس،الأجواء مغشاة جزئيا، مع تشكل رعود بداية من الظهيرة،تؤدي إلى تساقط الأمطار.

وأضاف الديوان، أن الرياح تكون من متغيرة الإتجاه إلى شمالية شرقية، تصل سرعتها إلى 30 كلم/سا قرب السواحل.

وأكدت ذات المصالح، أن الأجواء على المناطق الجنوبية ستكون صافية على العموم .

غير أن الأجواء بمنطقة بشار نحو شمال الصحراء والواحات، تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا، مع تشكل خلايا رعدية.

وأكد الديوان، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كلم/سا، على جنوب منطقة الواحات.

وأعلنت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 29 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية.

فيما ستتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 37 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.