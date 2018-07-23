أجواء مغشاة وحارة على المناطق الساحلية والجنوبية

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

وترقب بعض السحب السفلى قرب السواحل الغربية خلال النهار.

أما المناطق الجنوبية، فستشهد بعض السحب على أقصى الجنوب،مع طقس من صافي إلى مغشى جزئيا على الجنوب الغربي،الساورة وشمال الصحراء.

وستميز كل من الصحراء الوسطى وجنوب الواحات، حرارة شديدة.

وذكرت النشرية، ان البحر سيكون من هادئ إلى قليل الاضطراب على السواحل الغربية، وقليل الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية.

وعن درجات الحرارة، فستكون من 29 إلى 33 درجة على المناطق الساحلية،وما بين 31 إلى 40 درجة على المناطق الداخلية.

وفي المناطق الجنوبية فستكون من 39 إلى 49 درجة.