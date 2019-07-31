أجواء مغشاة وحارة على الولايات الشمالية اليوم الأربعاء

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية والوسطى مغشاة غالبا وشبه رعدية.

بداية من الظهيرة، تتلبد السماء على المناطق الداخلية والهضاب العليا، مع تشكل رعود تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار ليلا.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كلم/سا، لتصل أحيانا إلى 50 كلم/سا قرب السواحل.

في حين على المناطق الشرقية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا قرب السواحل.

على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، تشكل سحب تكون مرفوقة برعود تؤدي إلى تساقط زخات مطرية أواخر النهار.

الرياح تكون شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا قرب السواحل.

بينما على المناطق الجنوبية أجواء صافية على جل المناطق الجنوبية، باستثناء منطقة بشار وشمال الصحراء.

حيث تكون السماء مغشاة جزئيا ورعدية بداية من الظهيرة، مما يؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية أواخر النهار.

مع استمرار الأجواء الحارة على كل من الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون جنوبية شرقية،تصل سرعتها إلى 40 كم/سا على منطقة بشار، شمال الصحراء، الصحراء الشرقية مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح من 30 إلى 38 درجة على السواحل ومن 32 إلى 44 على الولايات الداخلية.

ومن 37 إلى 49 درجة على الجنوب.