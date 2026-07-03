أجواء مغشاة ورعود.. هذه حالة الطقس غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء مغشاة ورعود بعدة مناطق من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا السبت، أجواء مغشاة جزئيا، ورعود منعزلة بالمناطق الداخلية.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 28 و36 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و39 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة مع رعود. وطقس حار بأقصى الجنوب نحو وسط الصحراء. وستتراوح درجات الحرارة بين 37 و47 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.