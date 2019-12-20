أجواء مغشاة.. ورياح تصل إلى 60 كلم/سا على هذه الولايات اليوم!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء مغشاة جزئيا على المناطق الغربية والوسطى اليوم الجمعة.

بينما على الولايات الشرقية فالأجواء صافية لتتلبد السماء تدريجيا بداية من الظهيرة بسحب من النوع العالي.

الرياح تكون من غربية إلى جنوبية غربية، تتراوح سرعتها مابين 30 و50 كم/سا قرب السواحل الغربية والوسطى، وتصل أحيانا الى 60 كم/سا خلال الظهيرة على المناطق الوسطى الغربية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة على المناطق الجنوبية تكون من صافية إلى مغشاة بسحب من النوع العالي.

مع رياح تكون جنوبية غربية تصل سرعتها إلى 30 كم/ سا.

من جهتها وضعت مصالح الأرصاد الجوية تنبيها باللون الأصفر يفيد بهبوب رياح قوية على ولايتي تيبازة والشلف.

وسيكون هبوب الرياح بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر غد السبت.

درجات الحرارة تتراوح من 16 الى 22 على السواحل ومن 13 الى 21 درجة على الولايات الداخلية ومن 16 الى 31 درجة على الجنوب.