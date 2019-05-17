أجواء مغشاة ورياح قوية على الولايات الشمالية اليوم الجمعة

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية من صافية إلى مغشاة جزئيا، لتتلبد السماء أواخر النهار.

الرياح تكون غربية، وسرعتها تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، على المناطق الغربية والوسطى.

بينما على الهضاب العليا، تصل سرعة الرياح أحيانا إلى 50 كم/سا خلال الظهيرة.

في حين على المناطق الجنوبية أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا وتكون حارة نسبيا.

الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على الجنوب الغربي للوطن، لتصل إلى 40 كام/سا على شمال الصحراء.

خلال الظهيرة مع بعض التطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 23 إلى 30 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 25 إلى 33 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 34 إلى 44 درجة على المناطق الجنوبية.