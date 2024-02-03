أجواء مغشاة وضباب كثيف وبرد شديد غدا الأحد

نشرت مصالح الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف أجواء مغشاة وضباب كثيف وإنخفاض في درجات الحرارة.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، أجواء مغشاة جزئيا، وضباب كثيف.

فيما ستتراوح درجات الحرارة بين 18 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 13 و22 درجة بالمناطق الداخلية. كما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقسا مشمسا، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و27 درجة. فيما تصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.