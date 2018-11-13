أجواء مغشاة وممطرة بداية من ظهيرة غد الأربعاء

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد أجواء مغشاة غالبا، لتتلبد السماء تدريجيا، مرفوقة ببعض الأمطار الرعدية بداية من الظهيرة، على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وستمس الأمطار الرعدية المناطق الساحلية، أواخر النهار إلى الليل، مع رياح من ضعيفة إلى معتدلة ذات اتجاه من شرقي إلى شمالي شرقي.

وسجل الديوان، أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على المناطق الوسطى الساحلية، لتتغيم أواخرا النهار، في المناطق الغربية مع بعض الأمطار الرعدية.

أما المناطق الشرقية، فستشهد، أجواء من صافية إلى قليلة السحب وعلى المناطق الداخلية.

وعلى الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، سجلت ضباب مع سحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا طيلة النهار.

وتتوقع المصلحة أجواء مغشاة غالبا، في الجنوب، وسحب على منطقة بشار محملة ببعض الأمطار الرعدية، لتتحسن الأجواء خلال الليل.

أجواء صافية على باقي المناطق الجنوبية باستثناء الهقار والطاسيلي نرتقب أجواء مغشاة جزئيا.

ويكون البحر، قليل الإضطراب، على السواحل الغربية، ومن هادئ إلى قليل الإضطراب على السواحل الغربية، ومن هادئ إلى قليل الإضطراب على السواحل الشرقية والسواحل الوسطى.