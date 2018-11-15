أجواء ممطرة على المناطق الشرقية والغربية والوسطى

ذكرت مصالح الأرصاد الجوية، أنّ المناطق الغربية ستشهد، اليوم الخميس، سُحب سفلى محملة ببعض الأمطار خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا.

وسجلت في المناطق الوسطى، أجواء مغشاة غالبا على المناطق الساحلية، لتتغيم الأجواء أحيانا وتؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة.

أما المناطق الداخلية، والهضاب العليا، فستميزها أجواء غائمة مع سقوط أمطار متفرقة، وتتحسن الأجواء خلال الليل.

وتوقعت المناطق الشرقية، أجواء مغشاة وغائمة محليا مع تساقط الأمطار خاصة على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

كما سيكون الطقس من صافي، إلى مغشى، على معظم المناطق الجنوبية

وتتراوح درجات الحرارة، مابين 21 إلى 24 درجة على السواحل، وما بين 15 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية، ومابين 18 إلى 34 درجة بالجنوب.