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قناة النهار

أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022

بقلم قناة النهار
أجواء ممطرة وانخفاض في الحرارة.. طقس الخميس 26 ماي 2022
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