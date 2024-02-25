أجواء ممطرة وباردة وثلوج غدا الإثنين على هذه المناطق

تشير توقعات حالة الطقس ليوم غد الاثنين، أن الأجواء ستكون ممطرة على المناطق الغربية، مع تساقط الثلوج على قمم الجبال. فيما سيكون الطقس غائما على وسط وشرق البلاد، ومشمسا على المناطق الجنوبية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 18و21 درجة بالمناطق الساحلية، بين 16و22 درجة بالمناطق الداخلية، وبين 20و33 درجة بالمناطق الجنوبية.

وتصل سرعة الرياح إلى 60كلم/سا على المناطق الشمالية، فيما تصل إلى 40كلم/سا على الجنوب مع تطاير الرمال.