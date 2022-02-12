أجواء ممطرة وثلوج بداية من يوم الإثنين

أفادت، النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن الأجواء ستكون مستقرة إلى غاية الساعة العاشرة من مساء يوم الاثنين. حيث سيشهد دخول الاضطراب الجوي من شمال أوروبا نحو المناطق الوسطى وحتى الغربية. كما ستكون كمية الأمطار معتبرة عبر كل من العاصمة، البليدة، تيبازة، الشلف، مستغانم وهران.

في حين، من المرتقب، أن تكون الأمطار غزيرة، مساء يوم الاثنين إلى غاية صبيحة الثلاثاء في كل من ولايات مستغانم. إضافة إلى الشلف، تيبازة، المدية، العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، حيث ستصل كميتها 40 ملم محليا.

كما ستكون الثلوج حاضرة على المرتفعات 900 متر، بالوسطى والشرقية، كالبليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، باتنة.

أما التوقعات الطويلة المدى، من يوم الأحد إلى غاية يوم السبت 19 فيفري، فمن المرتقب أن يكون منخفض للضغط الجوي. حيث سيشهد أمطار غزيرة على أغلب المناطق الشمالية بداية من مساء الاثنين خاصة الوسطى للبلاد.

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في حين ستستمر، الأمطار في التساقط، يوم الأربعاء، بوسط وشرق البلاد. لكن يوم الخميس سيرجع المرتفع للضغط الجوي من جديد على البحر الأبيض المتوسط.

كما من المرتقب أن تكون الأجواء بداية من الخميس، مستقرة وصافية من جديد، أغلب ولايات الوطن.

وبخصوص، درجات الحرارة المرتقبة خلال الساعات المقبلة، فستعرف انخفاضا بداية من الاثنين، بفضل الاضطراب الجوي الذي سيكون متبوع بهواء بارد. في حين ستتراوح درجات الحرارة من 9 على 15 في المناطق الساحلية، و13 إلى 25 درجة في الداخلية. و2 درجة إلى غاية 10 في المناطق الجنوبية.

أما عن حالة البحر، فسيكون هادئ وجميل إلى قليل الاضطراب، يوم الاثنين. وهائج يوم الثلاثاء بعلو الأمواج مترين إلى 3 أمتار.