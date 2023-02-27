قناة النهار أجواء ممطرة و ثلوج كثيفة بهذه الولايات بقلم قناة النهار نشر في 27 فيفري 2023 - 15:21 شارك غرِّد أرسل 417 0 أجواء ممطرة و ثلوج كثيفة بهذه الولايات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mtJtQ اقرأ أيضا جيجل : حالة تراجع في أمواج البحر المشابهة لظاهرة الجزر بالشريط الساحلي للولاية قناة النهار 14 فيفري رئيس الجمهورية يعبر عن رفضه عن أي تبرير للتأخر في إنجاز المشاريع قناة النهار 24 فيفري وقت التغيير: السيدة حبيبة.. أم مثالية لأربعة أطفال تطمح للعودة إلى ريعان شبابها بطلب من زوجها قناة النهار 22 فيفري غليزان: المجاهد "محمد بوكفحة".. يروي بطولاته إبان ثورة التحرير المجيدة قناة النهار 18 فيفري وصول جثمان الضحيتين المتوفيتين خلال زلزال تركيا إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 11 فيفري غليزان: العاقب .. فلاح تعلق بخدمة الأرض رغم قلة الإمكانيات قناة النهار 19 فيفري الوزير الأول : نحتفل بالذكرى 52 لتأميم المحروقات في ظل ظرف خاص يتسم بتطورات متعددة قناة النهار 23 فيفري صريح جدا/ رأي الجزائريين في قرار زيادة إنتاج الزيت والسميد في الحجم الصغير قناة النهار 27 فيفري "ضابط تنسيق العمليات :" ماقدرناش ناخذو قسط من الراحة أمام المواطنين لي يطلبوا في النجدة قناة النهار 16 فيفري "محمد لمين يكشف كيف تطوع في عملية الإنقاذ في سوريا.." مشاهد صادمة ما قدرناش ننساوهم قناة النهار 17 فيفري