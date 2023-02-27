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قناة النهار

أجواء ممطرة و ثلوج كثيفة بهذه الولايات

بقلم قناة النهار
أجواء ممطرة و ثلوج كثيفة بهذه الولايات
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أجواء ممطرة و ثلوج كثيفة بهذه الولايات

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