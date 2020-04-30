أجواء من صافية إلى مغشاة على الولايات الشمالية اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا، باستثناء بعض السحب السفلى التي تميز منطقة الاوراس خلال الصبيحة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون غربية بسرعة تصل أحيانا إلى 40 كم/سا على السواحل الغربية.

بينما على المناطق الجنوبية، الأجواء مغشاة جزئيا على الجنوب الغربي للوطن مع تشكل خلايا رعدية منعزلة على تندوف مع تطاير للرمال، اما على باقي المناطق الجنوبية فالأجواء تكون من صافية إلى مغشاة جزئيا.

في حين الرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا على منطقة تندوف مع بعض التطاير للرمال.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتراوح ما بين 22 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية.

و تتراوح ما بين 20 إلى 28 درجة على المناطق الداخلية، وما بين 28 إلى 46 درجة على المناطق الجنوبية.