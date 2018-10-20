أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم التراب الوطني

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء من صافية إلى قليلة الغيوم، بعد انقشاع ضباب الصبيحة على المناطق الشمالية.

أما على الهضاب العليا ومنطقة الأوراس، سجلت أجواء مغشاة غالبا، بداية من الظهيرة.

وفي المناطق الجنوبية، ذكر الديوان أن الصحراء الوسطى، بشار وشمال الصحراء ستشهد أجواء مغشاة غالبا.

وتتحسن الأجواء على منطقة بشار أواخر النهار، تتلبد على منطقة الواحات والصحراء الشرقية.

أما على باقي المناطق الجنوبية فستكون الأجواء صافية على العموم.

وعن درجات الحرارة،ستتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة،في المناطق الساحلية،و22 إلى 32 درجة،على المناطق الداخلية،و25 إلى 41 درجة بالجنوب.