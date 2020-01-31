ADS

أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم الولايات

الوطني
  • -
  • 0
أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم الولايات
بقلم أمينة لعلالي

تعرف أجواء المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، سحب سفلى مرفوقة بضباب خلال الصبيحة على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، الطقس سيعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم في معظم الولايات.

أما على المناطق الجنوبية، ستكون أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على تندوف وعلى الشريط الحدودي الجزائر – مالي.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة، ستتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية.

فيما ستتراوح بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، وبين 21 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=766005

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com