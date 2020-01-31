أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم الولايات

تعرف أجواء المناطق الشمالية، اليوم الجمعة، سحب سفلى مرفوقة بضباب خلال الصبيحة على الهضاب العليا الشرقية ومنطقة الأوراس.

وحسب مصالح الأرصاد الجوية، الطقس سيعرف أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على العموم في معظم الولايات.

أما على المناطق الجنوبية، ستكون أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على تندوف وعلى الشريط الحدودي الجزائر – مالي.

وأضاف نفس المصدر أن درجات الحرارة، ستتراوح ما بين 18 إلى 24 درجة على المناطق الساحلية.

فيما ستتراوح بين 15 إلى 22 درجة على المناطق الداخلية، وبين 21 إلى 33 درجة على المناطق الجنوبية.