أجواء من صافية إلى مغشاة على معظم ربوع الوطن

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية، أجواء صافية على العموم، بعد انقشاع الضباب صبيحة الاربعاء،على المناطق الساحلية وعلى السهوب في الغرب البلاد.

وسجلت ذات المصلحة، ضباب مع بعض السحب السفلى خلال الصبيحة، لتتحسن الأجواء وتصبح من صافية إلى قليلة الغيوم،شرق ووسط البلاد.

وذكر الديوان،أن الأجواء ستكون مغشاة جزئيا،على أقصى الجنوب،نحو الهقار،والطاسيلي،لتصبح مغشاة كليا بداية من الظهيرة،مرفوقة،ببعض الخلايا الرعدية،على الهقار،الطاسيلي،من أواخر النهار،إلى الليل.

وستشهد منطقة بشار وشمال الصحراء سحب عابرة، وعلى باقي الجنوب من صافية إلى مغشاة جزئيا.

أما درجات الحرارة،ستتراوح بين 21 إلى 25 درجة في السواحل،و16 إلى 24 درجة بالمناطق الداخلية،و23 إلى 41 درجة في الجنوب.