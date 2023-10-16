أجور موظفي قطاع الشؤون الدينية.. أوامر بتجسيد تعليمات الرئيس تبون

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي ضم إطارات من الإدارة المركزية. وبعض المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف.

كما ثمن الوزير القرارات التاريخية التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 01 أكتوبر 2023. والمتعلقة بعمل السلك الديني لاسيما فتح ملف الإمامة وتصنيف المساجد. وإعداد القانون الأساسي الذي سيتضمن مراجعة أجور موظفي القطاع من أسرة المساجد، والتكفل بتخصيص سكنات وظيفية للأئمة.

وأسدى وزير الشؤون الدينية، تعليماته للتجسيد الفعلي لقرارات رئيس الجمهورية.