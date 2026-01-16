أحبب الله يحبك

أجل كيف لا وهو اللطيف الرحيم الرحمان بعباده، ويتودد إليك ويتلطف بك ويرحمك ويجعلك تشعر وكأنك أنت العبد المميز الوحيد عنده إذا أحببته، فإذا نطق لسانك بعبارات المحبة سمع لك (فهو السميع)، وإذا قلّبت عينك في السماء بحثًا عنه تراه يقلبك في كف قدرته بكل اللطف والمحبة ليشعرك بجمال قربه فهو (البصير)، وإذا دافعت عنه وعن شريعته وعمرت أرضه تراه يسخر أهل السماء والأرض في نصرتك، وإذا قلت يا رب، وجدته حاضرا في قلبك يجيب لبيك عبدي.

أما مع الخلق إذا أحببت صرت متهمًا، فليس هناك حب بلا مقابل، لعلك تحب من أجل المال، الشهرة، الزواج، المنصب.. فكل شيء وارد في حقك، إلا أن تكون مشاعرك خالصة لمن تحب بغير مطمع أو طلب للأسف، فترى الناس يتحولون فجأة لمجرد أنك قد أفصحت بمحبتك.

فأعرضوا عن الخلق وأقبلوا على الخالق، وهذا الدرس الأغلى على الإطلاق في الدنيا.