أحب التميز.. فكيف أتصرف

تحية طيبة للجميع، وأتمنى أن يكون الكل بخير، سيدتي أتمنى ان تُؤخذ رسالتي على محمل الجد، وأن لا تعتبريها غرورا أو حبا في الظهور، لكنني مرت بتجارب مع أشخاص حاولوا طمس شخصيتي، وكسر نجاحي والسبب قلة خبرتي.

اجل أنا أتعلم لكن لا أحب أن أقع في خيبة جديدة، وانهزم مرة أخرى، لهذا أتمنى أن أحصل على نصيحة تفيدني طول حياتي. خاصة أنني أمام مرحلة جديدة، وعقبة مهمة عليّ أن أجتازها بتميز ونجاح. لأثبت للناس أنني حقا ناجحة، وشكرا لكم مسبقا.

“ن” من الغرب

الرد:

تحية أجمل حبيبتي، وثقي تماما أن كل رسالة ترد موقعنا هي في خانة الاهتمام، ونرد عليكم تبعا بحول الله،.

ولا أنكر أنني سررت كثيرا برسالتك لأنني لمست من خلالها ثقة كبيرة في نفسك، فهنيئا لك عزيزتي. ونكون عند حسن ظنك بحول الله في الرد.

ولو أنك لم تفصلي ولم تذكري نوع المرحلة التي أنت مقبله عليها، هل هي مهنية، أم دراسية، أم اجتماعية عائلية.

لكن أيا كانت عزيزتي تيقني أن التميز يكون بالحفاظ على بعض المبادئ الشريفة خاصة بالنسبة للفتاة.

وأول ما أنصحك به هو ألا تتركي التجارب السابقة التي لم توفقين فيها تؤثر على ما أنت مقبلة عليه. وتجعلك تتهورين فقط لخطف الأضواء، لأنه بتلك الطريقة سرعان ما يأفل نجمك، ويزول بريقك.

حبيبتي الفتاة المتميزة هي فتاة ذات شخصية منفردة بدينها أولا، وبحيائها ثانية، وأخلاقها دائما وأبدا. بالإضافة إلى ذلك تحصيلها العلمي، لهذا أنصحك بما يلي:

الطموح: لأن تميُّز الفتاة وتألقها يكون بامتلاكها طموحاً كبيراً، فهي شخصية مستقلة ومنظمة ومتعطشة دوماً إلى النجاح.

الإيجابية: عندما تتحلى الفتاة بالإيجابية أمام الآخرين تصبح من أكثر الشخصيات تميزاً وتفرداً.

احترام العادات والتقاليد: إنّ احترام العادات والتقاليد والأعراف للمحيط الذي تكون فيه، يعطيها تميزا وستحظى بالاحترام لا محال.

فلا تنسي ما ذكرنا سابقا، ويبقى أن تراعي نقاط قد تختلف من بيئة إلى أخرى، فقط كوني صاحبة حياء، وذكية. وبإذن الله ستوفقين لتكوني متميزة وناجحة أينما حللت حبيبتي.