أحب ذاتك..

إن تقدير الذات واحترامها هما الأساس للسعادة والطمأنينة، فحب الذات هو انعكاس لحب كل شيء بالكون، حبك لذاتك هو انعكاس لحبك لربك، حبك لذاتك هو حبك للأشخاص حب لذاتك هو مشاعر الرحمة، حبك لذاتك هو تسامح وغفران، حبك لذاتك سبب لتحقيق أي هدف.

فكيف أحب ذاتي؟

انظر لكل شيء تقابله بعين الرحمة والحب واللين، لا تجلد ذاتك ولا تلومها عما مضى، سامح نفسك والآخرين وتعلم من الدروس السابقة.

ثم اعلم: عندما ترى الحب يملئ قلبك لكل شيء أنك أصبحت تحب ذاتك، عندما لا ترى كره ولا حقد ولا انتقام لأحد. فانك أصبحت تحب ذاتك!

لكن كيف تصل لتعزيز حبك لذاتك؟

ارحم نفسك ولا تفعل شيء مرغوما عليه، كافئ نفسك بعد كل انجاز ولو بكوب عصير، صاحب من يدعمك ويأخذ بيدك، وابعد ما يقلل من ذاتك، لا تقارن نفسك مع أي مخلوق فأنت فريد من نوعك، خذ قراراتك بنفسك ولا تفعل إلا ما يسعد نفسك، لا ترغم نفسك على فعل شيء نفسك لا ترتاح له، احتضن نفسك وطبطب عليها أعطي نفسك الاهتمام الأول، انجز كل يوم شيء جديد. فهذا يرفع من شعور الثقة بالنفس.

وقل دوما “إِن مَعِيَ ربي سَيَهْدِينِ”