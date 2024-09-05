أحتاج لعطف والدي لكنه أبدا لا يبالي..

تحية طيبة للجميع وبعد: سيدتي قراء الموقع تعلمون كم هو صعب أن يرى المرء منكرا حوله ولا يستطيع تحريك ساكنا ليغير منه شيء، لأن الأمر متعلق بوالدي.

هي الحقيقة سيدتي، فحين كنت صغير لم أكن واعية بالقدر الذي يجعلني أفهم سبب الخلافات الدائمة بين أمي وأبي، لكن ما إن نضجت أدرك حجم المعاناة التي تجرعت أمي مرارتها في سبيل الحفاظ على شملنا، فوالدي لا يبالي لنا، هو رجل بخيل وأناني بالرغم من أن أحوالنا المادية في الظاهر تبدو جيدة، لكن الواقع يروى تفاصيل أخرى مؤلمة، فهو يحب نفسه فقط، ويدللها بأغلى الأشياء، يتناول ما لذ وطاب في الخارج وقليلا ما يأكل في المنزل، أما والدتي وأنا فلا ينفق علينا إلا الضروريات فقط، وليس هذا فحسب، فحتى من الناحية المعنوية، هو لا يشعرنا بحبه، كلماته دوما قاسية، وقليلا ما يحدثنا، وإن تحدث ينتقص من قيمتنا، ويشعرنا أننا فاشلتان، علما أنني الابنة الوحيدة، وهذا الأمر عقدني، جعلني جد متحفظة في كل علاقاتي، خاصة أنني لم أوفق في الدراسة، اضطررت للبقاء في المنزل بعدها، أردت لتخصص في الطبخ، فرفض أن يعطيني المال، وقال لي أنه من لم ينجح في الدراسة لنجح في أي أمر آخر، فهل يعقل أن يكون أبا قاسيا على ابنته الوحيدة لهذا الحد؟

سيدتي أنا أشعر بالظلم والمهانة صدقيني، فلولا عمل أمي الذي نحفظ به ما الوجه الله وحده يعلم ماذا كان سيحل بنا، كل هذا ولازلت أحفظ له الود والاحترام، لكن إلى متى هذا الازدراء من أبي لأنني لا أريد أن أكرهه وأكره الحياة بسببه..؟

ماريا من الوسط

الرد:

تحية أطيب عزيزتي، واضح جدا الأذى النفسي الذي تسبب فيه تصرف والدك وطباعه، لكن بالرغم من ذلك سأذكرك بأمر مهم للغاية، فنحن كلنا أتينا إلى هذه الدنيا ولم نختر أبوينا، فهو رزق من الله، والله يعلم ونحن لا نعلم، وما تمرين به هو اختبار لصبرك وإيمانك، وتقواك.

ثم إن الرد عليك أمر يحتاج الكثير من الحرص، لأنني عادة في المشاكل التي تخص الأبناء بالوالدين، دوما ما أطلب من الأبناء التأدب في الحديث، أو في الوصف، لأن طاعتهما من طاعة الله، ولنا في هذا أسوة حسنة من إبراهيم عليه السلام وكيف كان يعامل والده لإنقاذه من الكفر.

فأنا لمست نوعا من الحقد اتجاه والدك، وهذا أمر أحذرك منه، ففي آخر رسالتك قلت أنك لا تريدين أن تكرهي والدك، لكن كلماتك توحي نوعا ما بذلك، فحين تذكري والدك اذكريه بكلمات إيجابية حتى لا يبدأ عقلك الباطن بتشرب معنى الكره والنفور من والدك، وهذا الشعور السلبي هو خطأ في حد ذاته بشكل عام، فما بالك في حياة فتاة مع والدها..؟

ثم أريد أن أسألك أمرا وأجيبي عنك في قرارة نفسك: هل هذه المشاعر السلبية اتجاه والدك حلا لمشكلتك..؟ أكيد لا، والله يقول في كتابه الكريم: “ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم” صدق الله العظيم، فهل حاولت يوما التودد إلى والدك؟ هل حاولت يوما أن تقولي له أنا أحبك يا أبي؟ هل قبلتي يوما رأسه؟ وأنا متأكدة انك إن غيرتي أنت معاملتك فتجدين منه ما يسرك بإذن الله.

ثم يوجد نقطة مهمة للغاية، أنت لم تذكري طريقة أمك معه، ولا الأسباب التي تدفعه ليتصرف بهذه الطريقة، لذا حاولي بذل التذمر أن تراقبي الوضع بذكاء لفك لغز تصرفاته ثم بادري أنت بإيجاد الحلول والتغيير، تحدثي إليه مباشرة ووضحي له مدى حبك وأظهري له عطفك، فلربما هو بحاجتكم وأنتم لم تنتبهوا للأمر.

تصرفي بالبر الذي أوصى به ديننا الحنيف، أما والدك فلا حكم لك عليه، فله رب سيحاسبه على مسؤوليته، واعذريني إن كنت قاسية لكن أعلم أنك يوم تتمكنين من تحسين علاقتك بوالدك ستذكرين هذا الرد بإذن الله، أكثري له من الدعاء تحدثي إليه بهدوء وروية واعرفي حقا ما الذي يسعده اعرفي مفتاح قلبه، تدللي عليه، وأشعريه انك ابنته وتحتاجينه، لعل هذا ينفع معه، وينتبه لغلطه ويغير طريقته بحول الله.