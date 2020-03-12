أحداث “البرج-سطيف”.. أول قرار من لجنة الإنضباط

قررت لجنة الإنضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم ابقاء ملف مباراة أهلي برج بوعريريج ضد ضيفه وفاق سطيف مفتوحا.

اللجنة المُجتمعة اليوم الخميس 12 مارس 2020 أبقت الملف مفتوحا بسبب غياب تقارير مُحافظ المباراة وكذا تقارير ممثل الأمن.

هذا كما أوقفت لجنة الإنضباط مدرب الوفاق “نبيل الكوكي” الى غاية الإستماع لأقوالة يوم الإثنين 16 مارس 2020 بداية من الساعة 11:00.

لاعب النسر الأسود “أمير قراوي” تمت معاقبته بمباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 30000 دينار جزائري بسبب احتجاجه على قرارات الحكم.