أحداث السودان.. لا إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أنه وعلى إثر الأوضاع المؤسفة التي تعرفها العاصمة السودانية، لم تسجل أي إصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

وجاء في بيان للوزارة، أنها تتابع بالتنسيق مع سفارة الجزائر بالخرطوم أوضاع الجالية الجزائرية المتواجدة في هذا البلد الشقيق.

وأكدت الوزارة، أنه وبعد التواصل معها من قبل مصالح السفارة لم تسجل أية اصابات بين أفراد الجالية الجزائرية.

كما تدعو الوزارة أعضاء الجالية الجزائرية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التوجيهات الأمنية الصادرة عن السلطات المحلية. وإلى التواصل المستمر مع مصالح السفارة الجزائرية، من أجل توفير الدعم والمساعدة أو قصد الإبلاغ عن مستجدات أوضاعهم.

ووضعت السفارة هذا الرقم الأخضر لفائدة أفراد الجالية للتواصل معها:

00249120062900