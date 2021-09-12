أحداث خراطة وبني ورتيلان.. ايداع عنصرين من “الماك” حبس القليعة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة سيدي أمحمد، اليوم الأحد، بايداع متهمين اثنين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، ووضع متهمين إثنين آخرين احدهما قاصر، تحت نظام الرقابة القضائية، لتورطهم بأحداث خراطة وبني ورتيلان الأخيرة.

ويتعلق الأمر بكل من المتهمين المدعوان “ع. احمد” و”ق ع. الحق”، واللذان تم ايداعهما رهن الحبس المؤقت، والمتهمين “م. ع المجيد” و”شعبان.ل”، واللذين تم وضعهما تحت نظام الرقابة القضائية.

وحسب مصادر “النهار”، فإن المتهمين نُسبت اليهما تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأعمال ارهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة واستقرار المؤسسات عن طريق بث الرعب وسط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص، وجنحة التحريض على التجمهر غير المسلح، وجنحة التجمهر المسلح.

وصدرت قرارات قاضي التحقيق، في حق المتهمين السابقين الذكر بعدما تم توقيفهم من طرف فرقة الأبحاث والتحري لولاية بجاية، لثبوت نشاطهم وانتمائمهم الى الحركة الإرهابية “الماك”.

وجاءت عملية توقيف المتهمين في إطار التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في قضية الاعتداء على محلات المواطنين، بمنطقتي خراطة وبني ورتيلان، الأسبوع المنصرم أين أسفرت العملية عن توقيف 30 شخصا.

وكشفت التحريات في ذات القضية أن المتهمين ارتكبها وقائع متفاوتة الخطورة، في محاولة منهم بعث نشاط خلايا نائمة للحركة الإرهابية الماك، تنفيذا لمؤامرة هندستها أيادي خارجية، بغرض زرع الرعب وخلق جو اللاأمن بين السكان، وضرب وزعزعة أمن وسلامة الوحدة الوطنية.