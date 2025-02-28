إعــــلانات
الوطني

أحداث فلكية ساحرة بسماء الجزائر شهر رمضان

بقلم نادية بن طاهر
أحداث فلكية ساحرة بسماء الجزائر شهر رمضان
  • 1208
  • 0

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، عن تزامن شهر رمضان 2025، مع أحداث فلكية ساحرة، ستزين سماء الجزائر.

وجاء في بيان للمركز: “لنبتهج بقدوم شهر مارس ورمضان معا وما يحملاه من أحداث فلكية ساحرة في سمائنا”.

وحسب ذات المركز، سيصادف تاريخ 1 مارس 2025، ظاهرة فلكية، تتمثل في تقارب القمر مع كوكب عطارد.

فيما سيعرف يوم 9 مارس 2025، ظاهرة فلكية ثانية، تتمثل في تقارب القمر مع كوكب المريخ.

فيما سيحدث يوم 14 مارس 2025، خسوف كلي للقمر، ويوم 29 مارس 2025، كسوف جزئي للشمس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/1tpIg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر